Президент Зеленский обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе

Сегодня, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает пресс-служба главы государства.

Президент проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе.

«Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев», – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня.

«Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки"», – добавили в Офисе президента.