Под 3% годовых: Студенты-переселенцы могут получить кредит на образование

Студенты-переселенцы могут получить льготный кредит на образование, который предоставляется на 15 лет под 3% годовых. Причем начинать выплачивать кредит такие лица могут спустя год после получения диплома об окончании учебного заведения. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Данная возможность для получения профессионально-технического и высшего образования. регулируется Постановлением Кабинета министров № 673 от 29.08.2018.

Основные нюансы кредита:

кредит предоставляется абитуриенту, студенту со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а также детям переселенцев;

возраст получателя кредита – от 18 до 23 лет;

для этого подписывается соглашение между ним (или его законными представителями) и учебным заведением, куда он был зачислен. Для этого абитуриент поступающий предоставляет паспорт и идентификационный код;;

обратиться за получением кредита могут не только поступающие на первый курс, но и студенты старших курсов. При этом поступающие на первый курс имеют преимущество на получение кредита;

получить кредит можно получить только один раз и на получение только одной специальности.

Для получения кредита:

абитуриент / студент (или его законный представитель) должен обратиться в приемную комиссию учебного заведения с письменным заявлением о предоставлении кредита;

приемная комиссия принимает решение о предоставлении кредита по результатам вступительных испытаний (ВНО и т.д.). Если ребенок-ВПЛ успешно сдал вступительные испытания, то учебное заведение должно предоставить ей такой кредит (в пределах общего количества мест на учебной программе).

Каждый год учебное заведение определяет и планирует количество получателей такого кредита. Именно на это количество правительство предоставляет средства. «Что важно, недостаток этих средств не указан в порядке, как основание для отказа в предоставлении кредита. Однако вероятнее всего, кредиты будут предоставляться именно в рамках этого количества. На горячей линии МОН подтвердили, что именно в рамках этого количества будут предоставляться кредиты», – отметили правозащитники.

Условия кредита:

кредит предоставляется на 15 лет, под 3% годовых;

ежегодно студент должен возвращать 1/15 часть кредита. При этом, платить кредит получатель должен аж с 12 месяца после получения диплома об окончании учебного заведения;

кредит всегда может быть погашен досрочно;

есть основания для продления срока выплаты кредита, они перечислены в вышеуказанном постановлении КМУ (призыв в армию, декретный отпуск, академотпуск и др.).

«Отдельный случай с лицами, которые были отчисленны из учебного заведения. Во-первых, отчисленные студенты теряют право на обучение за счет льготного кредитования в случае дальнейшего зачисления или продолжения обучения в любом учебном заведении такого же типа. Во-вторых возвращать кредит такие лица должны уже с 3-го месяца после отчисления», – уточнили в «Донбасс SOS».

В случае перевода студента на бюджетную форму обучения он погашает кредит в обычном порядке (то есть с 12 месяца после окончания учебного заведения).

Лица, которые освобождаются от уплаты кредита:

лица с инвалидностью I группы освобождаются от уплаты кредита и процентов;

лицо, которое имеет одного ребенка, освобождается от уплаты процентов. В случае рождения первого ребенка во время возвращения кредита освобождение от уплаты процентов осуществляется с года регистрации рождения ребенка;

если лицо, имеет двоих детей, то платит 75 % суммы задолженности по кредиту, если 3 и более детей – 50 %;

кредит и проценты за пользование им не возвращаются в случае смерти получателя кредита или установления ему инвалидности I группы на момент выплаты;

кредит и проценты за пользование им платит выпускник, который после окончания учебного заведения работал непрерывно по специальности не менее 5 лет по основному месту работы в государственном или коммунальном учреждении или в сельской местности. Это он должен ежегодно подтверждать справкой с места работы.

Ежегодно на момент уплаты суммы задолженности и процентов за пользование кредитом получатель кредита подает в учебное заведение информацию:

о составе семьи (в письменном виде в произвольной форме);

справки о регистрации места жительства на каждого члена семьи;

заверенные в установленном порядке копию свидетельства о рождении ребенка;

предъявляет паспорт.

Поскольку эта вступительная кампания – первая, в ходе которой стало доступным льготное кредитование, остается немало вопросов к тому, как оно будет осуществляться на практике. Для получения ответов на дополнительные вопросы лучше обратиться в приемные комиссии учебных заведений.