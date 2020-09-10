Хвастался перед подругой: В Славянске подросток поджег новострой

В Славянске (Донецкая обл.) 11-летний парень, хвастаясь перед своей подругой, поджег новое здание, расположенное рядом с супермаркетом в центре города. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, 2 сентября около 19:00 в полицию Славянска поступило сообщение о том, что по улице Свободы горит здание.

«Возгорание произошло снаружи помещения, на фасаде, поэтому сотрудникам ГСЧС удалось остановить пламя и не дать ему проникнуть внутрь. Вероятно, именно это спасло все здание от уничтожения», – говорится в сообщении.

Проверив записи камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что причиной происшествия стал поджог. Выяснилось, что к нему причастны парень с девушкой, которые проходили рядом.

Лица несовершеннолетних рассмотреть не удалось, поэтому сотрудники ювенальной превенции несколько дней проводили работу по установлению их личностей. Полиция опрашивала всех возможных свидетелей: сотрудников и посетителей соседнего торгового заведения, жителей окрестных домов.

Установлено, что поджог совершил 11-летний парень, который жил неподалеку. Идя с подругой, он поджег картонку и засунул ее под обшивку здания. После этого подростки зашли в супермаркет, а на обратном пути остановились посмотреть, как тушат огонь.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Полицейские оформляют подростка на профилактический учет. Кроме того, к административной ответственности будут привлечены родители несовершеннолетнего.