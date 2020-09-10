Мы его жестко кинули: Богдан о том, почему изменилась позиция Путина по Донбассу

Украине в ближайшее время не вернуть Донбасс, потому что переговорщики нашей страны ориентированы на «сказки» о получении от России за это огромных контрибуций. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Богдан присутствовал при первом телефонном разговоре Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам экс-главы Офиса президента, Путин с уважением отнесся к новому президенту Украины. «Очень с уважением. И чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Во время разговора, как мне показалось, он провел аналогию между собой молодым избранным президентом и Владимиром Зеленским. У него была очень похожая ситуация – у него Чечня была, развал экономики», – сказал Богдан.

Он вспомнил первую встречу двух президентов «глаза в глаза» на саммите глав стран Нормандской четверки в декабре 2019 года в Париже. «Я присутствовал все время. Чем мне запомнилась эта встреча. Я тогда понял, что будет очень тяжелый переговорный процесс. И мне кажется, что успехов там не будет. Выступали по очереди Зеленский, Меркель, Макрон. И все высказывались за усовершенствование Минских соглашений», – отметил Богдан.

По его словам, Путин и на этой встрече очень уважительно вел себя с Зеленским, обращался на «вы». «Я не знаю, как сейчас, но в то время чувствовалось, что он (Путин, – ред.) хотел найти решение этой проблемы. Я не знаю, из каких мотивов – экономических, политических... Мне кажется, что из политических мотивов, в том числе. У Зеленского была бешенная поддержка в том числе и в России. И воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно. На сегодняшний день, из того, что я знаю, это кардинально поменялось», – пояснил экс-чиновник.

О нынешних взаимоотношениях Зеленского и Путина он может судить только по публичным моментам, «в которых я хорошо понимаю». «Если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, а пресс-релизы [сторон] о разговоре выходят разные – это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо», – отметил он.

«То, что я вижу, мне кажется, что мы его (Путина, – ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно, но не сделали ничего», – акцентировал Богдан, не уточнив детали.

На данном саммите ему удалось лично пообщаться с президентом России. «Очень жесткий человек. Но очень уверенный в себе. Он очень тяжелый переговорщик. Очень тяжелый… Вот у него есть какой-то алгоритм, он от него не отходит ни на секунду. Можно мотивировать, рассказывать, рассказывать. А он – "а я считаю так". И всё, не тратьте время», – охарактеризовал Богдан.

При этом экс-чиновник считает, что с Россий мир, вероятно, будет. «Но не сейчас. Я не понимаю, на счет чего мы сможем сойтись. Они ни на секунду не готовы отходить от Минских соглашений. Для них принципиален пункт 1 – изменения в Конституции. Они не готовы продолжать разговор дальше, пока не будут внесены изменения об особом статусе Донбасса. У них все четко, логично построено. Но у нас общество не готово это обсуждать», – заключил Богдан.

«Проблема наших (украинской стороны в переговорах, – ред.) в том, что они общаются не теми каналами, правилами, которые придумала мировая дипломатия. Они общаются какими-то средневековыми переговорами. И не знаю, на какой стадии кто кого обманывает, но наши карманычи ждут каких-то больших денег, больших уступок от России для возвращения Донбасса, какие-то большие контрибуции. Цифры – огромные. Это как в детском садике, они обсуждают будущее страны, исходя из каких-то сказок. На сегодняшний день есть какая-то детская уверенность, что будут выплачены огромные суммы за этот вот всё (за Крым и Донбасс, – ред.), и на эти деньги мы тут как заживем! Начнем строить! Бассейны, школы… Каждый день что-то обещают», – высказал свое мнение экс-глава Офиса президента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»