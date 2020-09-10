НВФ пытались поджечь украинские позиции трассирующими пулями, – штаб ООС

С начала текущих суток, 10 сентября, в зоне Операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отмечают, что в 14:15 НВФ открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

«Кроме того, противник совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы», – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия.