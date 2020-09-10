Кабмин пересмотрел зоны карантина по коронавирусу (Карта)

Сегодня, 10 сентября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Были пересмотрены зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«С 00:00 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – написал Немчинов.

Он отметил, что сейчас город Киев переместился в «оранжевую зону».

К «красной зоне» будут отнесены:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В «оранжевую зону» вошли:

города Винница, Козятин и Винницкий район Винницкой области;

Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Калушский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

В «желтую зону» включены:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчевский, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Переченский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцызский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.

Остальные регионы, включая Донецкую и Луганскую области, пока находятся в «зеленой зоне».