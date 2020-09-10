Мы вам это, вы нам – то: Богдан рассказал о «13 пунктах» договоренностей России и Украины

Одним из условий России для Украины было увольнение всех прозападных руководителей страны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Он рассказал о документе, известном как «13 пунктов», который пообещал выполнить россиянам нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Богдан уточнил, что лично не видел этого документа, «но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминаний о нем, в это верят и все иностранные спецслужбы».

Богдан пояснил, что «13 пунктов» – это определенный алгоритм действий. «Мы вам корабли (захваченные россиянами в Керченском проливе, – ред.) – вы нам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение. Мы вам 3 млрд долларов по решению суда – а вы нам… Конечно, это утопия. Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. И оно уже заканчивается, остался один [глава МВД Арсен] Аваков», – перечислил он.

Он пояснил, как происходят новые назначения в правительстве страны, уточнив, что это «шутка»: «Вот уволили прозападного – как назначают нового. Приходят "туда" (куда они ходят согласовывать кандидатуры): "А вот этого можно?" – "Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был"».

На вопрос «"Туда" – это к русским или к западникам ходят?», Богдан ответил: «Я не знаю. Но к западникам они точно не ходят».

Правда, он считает, что такие согласования вряд ли проводятся в рамках переговорного процесса по Донбассу.

Также он предположил, что, может, согласований никаких и нет. «Думаю, что нет, это у них так естественно получается», – добил Богдан.

В этой связи он акцентировал на возможности влиять на принятие решений Главного управления разведки (ГУР) России, намекая на влияние этого ведомства на ротацию руководства в Украине: «Ты не представляешь, что такое ГУР! И я не представляю. Это империя! То, чего официально нигде не существует».

В качестве одного из ключевых последних увольнений в руководстве страны Богдан назвал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу. «Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями. Уволили просто потому… да даже объяснений нет. И назначили парня. Да, он проукраинский, он хороший, но он оперативник, и вообще в этом ничего не понимает. Вообще ничего. Ну, уже бы тогда с "Квартала 95" кого-то бы назначили. Какая разница?», – сказал Богдан.

Как сообщалось ранее, экс-глава Офиса президента не верит, что в ближайшее время Украине удастся вернуть Донбасс, потому что переговорщики нашей страны ориентированы на «сказки» о получении от России за это огромных контрибуций. Также Богдан заявил, что отношение президента РФ к вопросу Донбасса изменилось, потому что «мы его как-то жестко кинули».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»