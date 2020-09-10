Нашли в Республике Саха: В Украину экстрадировали убийцу из Мирнограда

Правоохранители провели экстрадицию жителя Мирнограда (Донецкая обл.), который после совершенного убийства 5 лет скрывался в России. Мужчину разыскали в Республике Саха и вернули в Украину. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, убийство произошло 14 марта 2015 года в городе Мирнограде. Злоумышленник оборвал жизнь 25-летнего парня из-за ревности. Пострадавший пришел к бывшей девушке, но там уже находилась компания друзей, среди которых был его соперник. Конфликт между двумя мужчинами развернулся в подъезде.

«Подозреваемый сразу пустил в ход нож, который всегда носил с собой. Он жестоко расправился с жертвой: нанес серию смертельных ударов в голову, шею, грудную клетку. Позже полицейские насчитали на теле убитого 28 колото-резаных ран. Сразу после содеянного, не желая нести наказание за тяжкое преступление, нападающий убежал и в дальнейшем уехал в РФ. Все контакты с родными прекратил и придерживался конспирации», – рассказали в полиции.

Убийцу разоблачили в течение нескольких часов после преступления и объявили в международный розыск.

Оперативники отследили маршрут беглеца, след которого привел к границе с РФ. Однако, скрыться от украинской полиции подозреваемому не удалось: 5 лет он, маскируясь, вел в России кочевой образ жизни, изменил с десяток городов. Но по каналам Интерпола полицейские установили последний адрес проживания разыскиваемого – Республика Саха. Уверенный в безнаказанности, 33-летний мужчина устроился за 8000 км от Донетчины и уже оформлял разрешение на постоянное проживание.

Вчера, 9 сентября, его экстрадировали в Украину и взяли под стражу. Задержанный предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.