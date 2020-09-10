Требуют отставку президента: По стране прошла акция «Стоп совместное инспектирование» (Фото, видео)

Сегодня, 10 сентября, во многих городах страны прошла акция под лозунгом «Стоп совместное инспектирование». Участники требуют отмены инспекции с представителями «ДНР» украинских позиций в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.).

В Киеве акция прошла под Офисом президента, передает «Громадське радіо». Участники акцентировали, что инспекцию, которая сегодня не состоялась, не отменили, а отложили. «Она все равно состоится при участии боевиков, а этого допустить нельзя. То есть то, что мы считаем государственной изменой, не отменили, а отложили», – отмечают они.

Организаторы ожидают, что Офис президента сегодня выступит с заявлением об отмене совместного инспектирования. Активисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сложил полномочия, ведь его действия свидетельствуют о постепенной капитуляции.

Еще одно требование – создание временного следственного комитета для расследования фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции «вагнеровцев» из Беларуси в Россию.

Около сотни участников скандировали: «Слава Україні! Героям слава!», «Україна понад усе!», «Геть зраду і владу!».

На входе в Офис президента стояли полицейские и нацгвардейцы – проверяли вещи тех, кто присоединялся к протесту, на наличие опасных предметов

Акция в Киеве

Аналогичная акция прошла в Кропивницком, около 40 активистов собрались на центральной площади города. «Такие шаги направлены на легализацию самоназванных "ЛНР"и "ДНР", является унижением украинских воинов, надругательством над памятью погибших», – отреагировал на решение руководства страны соорганизатор акции сказал Дмитрий Синченко, передает «Суспільне».

В Запорожье активисты собирались на площади около облгосадминистрации. «Мы требуем местные власти осудить совместное инспектирование с врагами Украины, инициировать сбор подписей за отставку Зе», – говорится в требованиях.

Митинговали также в Ровно и иных городах.

А в Бахмуте (Донецкая обл.) несколько местных активистов, а также из Славянска и Торецка, перекрывали дорогу по направлению к Шумам красной лентой. «Мы стоим с красными линиями, символизирующими наше сопротивление тем "красным линиям", которые мы не позволим пересечь нашей власти», – пояснила «Громадському радіо» участница акции Оксана Судак.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.