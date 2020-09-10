В сервисных центрах на КПВВ организуют тестирование на COVID-19

Медпункты на базе сервисных центров в контрольных пунктах въезда–выезда будут иметь возможность проводить тестирование на коронавирус и другие инфекции. Соответствующий меморандум подписали сегодня, 10 сентября, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и БО «100% Життя» («100% Жизнь»).

Сотрудничество предусматривает содействие оснащению пунктов оказания медицинских и социальных услуг на базе сервисных центров на КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с аннексированным Крымом.

«Мы планируем оснастить медпункты в сервисных центрах всем необходимым для того, чтобы у людей, которые пересекают линию разграничения, был доступ к тестированию на такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез, гепатит, COVID-19. Глобальная пандемия создала новые преграды для свободного доступа к медицинским услугам. Мы, как самая большая пациентская организация, стараемся в новых условиях максимально приблизить помощь ко всем категориям пациентов», – сказал глава БО «100% Життя» Дмитрий Шерембей.

Меморандумом также предусматривается содействие в обеспечении оснащения пунктов оказания медицинских и социальных услуг материалами медицинского назначения, расходными средствами индивидуальной защиты. Для персонала запланировано обучение.

БО «100% Життя» проведет оснащение медпунктов в рамках проектов международной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ «Счастье» в Луганской области, а в декабре – на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.