«Задолбали»: На Луганщине возмущены поставками воды в «ЛНР», которая за нее не платит

Сегодня, 10 сентября, около 70 тысяч жителей Луганщины (на подконтрольной и неподконтрольной правительству территории) могли остаться без воды из-за обесточивания КП «Попаснянский райводоканал». Он поставляет воду в том числе в «ЛНР», и «республика» задолжала уже около 180 млн грн. У водоканала нет средств рассчитаться за электроэнергию, поэтому Луганское энергетическое объединение вынуждено было обесточить предприятие, передает «Громадське радіо».

Как отметила пресс-секретарь ЛЭО Юлия Рыбак, задолженность водоканала сейчас 181 млн грн и еще 50 млн грн – перед новым поставщиком электрической энергии «Укринтерэнерго».

«Задолбало. Почему этот банкет, эта гуманитарная миссия поставки воды на неподконтрольную территорию осуществляется за счет предприятия, которое доведено правительством и постановлениями Кабинета Министров до банкротства. Напомним также, что на неконтролируемую сторону электроэнергии поставлено на 5 млрд грн», – говорит Юлия Рыбак.

Директор Попаснянского районного водоканала Иван Вилков отметил, что предприятие исправно оплачивало долги за электроэнергию, когда «ЛНР» заказывало воду в полном объеме и оплачивало ее. «Мы исправно платили, пока с неподконтрольной территории у нас воду брали в полном объеме и по действующему тарифу ее оплачивали. Сейчас они берут всего-навсего 30% от необходимого им объема и очень слабо его оплачивают», – говорит Вилков.

Стоит отметить, что при отключении водоканала без воды остаются жители Станично-Луганского и Попаснянского районов на подконтрольной территории. В «ЛНР» вода не поступит в города Стаханов (после переименования Кадиевка), Брянка, Кировск (Голубовка), Антрацит, Алчевск, Красный Луч (Хрустальный) и Первомайск. Суммарно это более 70 тыс. человек.

В решение проблемы вмешалась и облгосадминистрация. Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ЛугОГА Виталий Сурай заверил, что готовится пакет документов по обеспечению реструктуризации долга. «И в рамках переговорного процесса сегодняшнего-вчерашнего, мы сегодня ожидаем возобновление электроснабжения на предприятии», – сказал он.

Отметим, что к началу боевых действий на Донбассе около 75% водозаборов было построено на ныне подконтрольной территории, а вот около 90% воды реализовывали на сейчас неподконтрольной территории.

Как ранее сообщил глава Луганской области Сергуй Гайдай, долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Из-за этих долгов Попаснянский райводоканал не может провести модернизацию, а исходя из нынешнего состояния оборудования можно сказать, что «предприятия нет». Но прекратить поставки воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно.