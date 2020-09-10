В больницах почти 190 человек: На Донетчине быстро заполняются места для COVID-пациентов

В Донецкой области в больницах, определенных для профильной госпитализации больных COVID-19, заняты 186 мест. Такие данные по состоянию на 10 сентября опубликовало коммунальное учреждение «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

Процент свободных коек составляет 79%.

Отметим, еще три дня назад, 7 сентября, было занято 124 места, и процент свободных коек составлял 85,8%

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 1 852 человека, из них 1 086 выздоровели, еще 741 – продолжают лечение, 25 случаев коронавирусной болезни завершились летально. За минувшие сутки, 9 сентября, коронавирус диагностировали у 90 жителей области.