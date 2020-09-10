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За откровения о «договорняках»: Богдана вызывают на допрос после его интервью о России и Украине

10.09.20 21:45
Андрей Богдан / Фото из открытых источников
Андрей Богдан / Фото из открытых источников

Следователи Государственного бюро расследований вызывают для «проведение следственных действий» Андрея Богдана для прояснения фактов, которые он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«9 сентября 2020 в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины», – говорится в сегодняшнем сообщении ГБР.

В ведомстве добавили, что учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи приглашают Андрея Богдана «для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля».

ГБР уже направило Богдану повестку о вызове.

Напомним, что в интервью Богдан подтвердил наличие документа, известного как «13 пунктов», который пообещал выполнить россиянам нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, «13 пунктов» – это определенный алгоритм действий, предусматривающий уступки как со стороны России, так и Украины.

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