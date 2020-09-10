Люди в отчаянии: В Торецке шахтеры месяцами не платит зарплату

По состоянию на 1 сентября задолженность по зарплате перед сотрудниками «Шахты имени святой Матроны Московской» (г. Торецк, Донецкая обл.) составляет более 16 млн грн. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель Военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик.

Шахта находится в частной аренде. По словам Чинчика, ВГА уже направила письма в Министерство энергетики Украины и в Фонд госсобственности («Держмайна») о расторжении договора аренды с по данной шахте.

«Вопрос разрыва договора обсуждался на совместной встрече с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции (Алексеем Резниковым, – ред.), вопрос поставлен на контроль», – сказал Чинчик.

Как отмечает «Радио Свобода», «Матрона» находится в аренде холдинга бизнесмена Виктора Вишневецкого с 2012 года, теперь, по утверждению арендатора, предприятие убыточно.

Житель Торецка Владимир 5 лет проработал на данной шахте– сменным инженером и горным диспетчером. Уволился в апреле этого года. Он говорит, что когда «Матрона» работала, в сутки в среднем выдавали на-гора от 220 до 260 тонн угля марки «Ж» (повышенной жирности). Его используют в металлургии и химической промышленности. За 5 лет работы, по словам экс-сотрудника, только один раз зарплату дали вовремя.

«Там были систематические проблемы по выплате заработной платы. В 2015 году, когда я устроился в январе месяце, первую заработную плату я получил (январь, февраль, март) аж в апреле. И в течение 5-ти лет в среднем задолженность была от полутора до двух с половиной месяцев», – вспоминает Владимир «матроновские» порядки.

Когда он увольнялся с шахты в апреле, ему были должны выплатить зарплату за несколько месяцев прошлого года. Сейчас на двоих с женой «Матрона» должна семье около 70 тыс. грн.

Житель Торецка Владимир Елец, который руководит «Общей профсоюзной организацией шахтеров Украины», говорит, что некоторым шахтерам часть денег уже вернули, потом кто-то вмешался, и продажа угля со складов шахты прекратилась. «Была выплата половины зарплаты сентября (2019 года, – ред.), были еще некоторые выплаты. Сейчас уже месяца два шахта вообще стоит. Люди в отчаянии, конечно. Вроде бы появилась надежда на то, что будут выплачены деньги, – но тут же она и остановилась. По заверениям работодателя, в сентябре уже начнется добыча угля, его отправка. И уже после этого будет начата выплата задолженности», – делится Елец.

По «Матроне» заведено уголовное дело, идет расследование.