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До 72%: В «ДНР» повысили тарифы на отопление и горячую воду

10.09.20 22:35
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

С 1 октября в «ДНР» повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, они теперь будут едиными по всей «республике» (до нынешнего времени у каждого города были свои расценки). Об этом сообщает «республиканская служба по тарифам ДНР».

Отмечается, что в «ДНР» тарифы на услуги теплоснабжения серьезно убыточны даже при выделяемых дотациях. Затраты предприятия возмещаются только на 54%.

Основное предприятие по поставке тепла в «республике» одно – «Донбасстелоэнерго», но в разных городах у него была разная стоимость тепловой энергии для населения. С 1 октября будут установлены единые тарифы:

  • для населения – 681,10 руб./Гкал (278 грн по местному курсу валют);
  • для бюджетных организаций и прочих потребителей – 2 911,80 руб./Гкал (1 189 грн).

Для предприятий и организаций рост тарифа всего 1,15%. А вот у населения 4-х городов платежки увеличатся существенно:

  • в Донецке – на 28%;
  • в Горловке – на 17,8%;
  • в Макеевке – на 5,1%;
  • в пгт Новый Свет – на 72%.

Повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер общей «коммунальной квитанции» в указанных городах увеличится от 80 до 260 рос. руб. из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%.

В остальных городах все останется без изменений, так как повышенный тариф в 681,10 руб./Гкал им установили несколько лет назад.

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