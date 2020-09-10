До 72%: В «ДНР» повысили тарифы на отопление и горячую воду

С 1 октября в «ДНР» повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, они теперь будут едиными по всей «республике» (до нынешнего времени у каждого города были свои расценки). Об этом сообщает «республиканская служба по тарифам ДНР».

Отмечается, что в «ДНР» тарифы на услуги теплоснабжения серьезно убыточны даже при выделяемых дотациях. Затраты предприятия возмещаются только на 54%.

Основное предприятие по поставке тепла в «республике» одно – «Донбасстелоэнерго», но в разных городах у него была разная стоимость тепловой энергии для населения. С 1 октября будут установлены единые тарифы:

для населения – 681,10 руб./Гкал ( 278 грн по местному курсу валют );

); для бюджетных организаций и прочих потребителей – 2 911,80 руб./Гкал (1 189 грн).

Для предприятий и организаций рост тарифа всего 1,15%. А вот у населения 4-х городов платежки увеличатся существенно:

в Донецке – на 28%;

в Горловке – на 17,8%;

в Макеевке – на 5,1%;

в пгт Новый Свет – на 72%.

Повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер общей «коммунальной квитанции» в указанных городах увеличится от 80 до 260 рос. руб. из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%.

В остальных городах все останется без изменений, так как повышенный тариф в 681,10 руб./Гкал им установили несколько лет назад.