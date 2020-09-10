Второй день подряд: На Донетчине коронавирусом заболели опять 90 жителей (Карта)

Сегодня, 9 сентября, в Донецкой области второй день COVID-19 диагностируют у 90 человек, среди них: пятеро детей и один медработник. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Инфицированные в разрезе городов:

22 – в Краматорске;

16 – в Мариуполе;

12 – в Славянске;

9 – в Марьинском районе;

5 – в Лиманской ОТГ;

5 – в Угледаре;

4 – в Николаевке;

3 – в Дружковке;

3 – в Славянском районе;

2 – в Бахмуте;

2 – в Покровске;

2 – в Константиновке районе;

2 – в Никольском районе;

2 – в Великоновоселковском районе;

1 – в Бахмутском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 942 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 1 107 человек;

на лечении – 810 пациентов;

летальных случаев – 25.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 сентября в Украине COVID-19 заболели 145 612 человека (65 877 пациентов – выздоровели, 3 083 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 504 случая (выздоровели – 267 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 739 случаев коронавируса (выздоровели – 1 361 человек, летальных случаев – 155). В «ЛНР» – 763 заразившийся (выздоровели – 642 человек, летальных случаев – 20).