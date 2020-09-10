Второй день подряд: На Донетчине коронавирусом заболели опять 90 жителей (Карта)

Сегодня, 9 сентября, в Донецкой области второй день COVID-19 диагностируют у 90 человек, среди них: пятеро детей и один медработник. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Инфицированные в разрезе городов:
- 22 – в Краматорске;
- 16 – в Мариуполе;
- 12 – в Славянске;
- 9 – в Марьинском районе;
- 5 – в Лиманской ОТГ;
- 5 – в Угледаре;
- 4 – в Николаевке;
- 3 – в Дружковке;
- 3 – в Славянском районе;
- 2 – в Бахмуте;
- 2 – в Покровске;
- 2 – в Константиновке районе;
- 2 – в Никольском районе;
- 2 – в Великоновоселковском районе;
- 1 – в Бахмутском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 942 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 107 человек;
- на лечении – 810 пациентов;
- летальных случаев – 25.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 сентября в Украине COVID-19 заболели 145 612 человека (65 877 пациентов – выздоровели, 3 083 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 504 случая (выздоровели – 267 пациентов, летальных случаев – 4).
В «ДНР» – 2 739 случаев коронавируса (выздоровели – 1 361 человек, летальных случаев – 155). В «ЛНР» – 763 заразившийся (выздоровели – 642 человек, летальных случаев – 20).