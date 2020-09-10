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Второй день подряд: На Донетчине коронавирусом заболели опять 90 жителей (Карта)

10.09.20 22:43
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: dnews.dn.ua

Сегодня, 9 сентября, в Донецкой области второй день COVID-19 диагностируют у 90 человек, среди них: пятеро детей и один медработник. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Инфицированные в разрезе городов:

  • 22 – в Краматорске;
  • 16 – в Мариуполе;
  • 12 – в Славянске;
  • 9 – в Марьинском районе;
  • 5 – в Лиманской ОТГ;
  • 5 – в Угледаре;
  • 4 – в Николаевке;
  • 3 – в Дружковке;
  • 3 – в Славянском районе;
  • 2 – в Бахмуте;
  • 2 – в Покровске;
  • 2 – в Константиновке районе;
  • 2 – в Никольском районе;
  • 2 – в Великоновоселковском районе;
  • 1 – в Бахмутском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 942 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 107 человек;
  • на лечении – 810 пациентов;
  • летальных случаев – 25.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 сентября в Украине COVID-19 заболели 145 612 человека (65 877 пациентов – выздоровели, 3 083 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 504 случая (выздоровели – 267 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 739 случаев коронавируса (выздоровели – 1 361 человек, летальных случаев – 155). В «ЛНР» – 763 заразившийся (выздоровели – 642 человек, летальных случаев – 20).

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