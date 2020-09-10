Они любят Россию: Богдан рассказал об окружении Зеленского и агентах Кремля

В ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского любят Россию. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

При этом не обязательно, что эти люди российско ориентированные. «Когда в твоей жизни были хорошие моменты, то ты себя связываешь с людьми, которые били рядом. Не важно, что это были за люди. Может, это случайность. Вот их бизнес, их становление было связано с Россией. Поэтому они к России очень хорошо относятся», – пояснил ситуацию с окружением президента Богдан.

Он уверен, что Зеленский любит Украину. «Он любит Украину – это бесспорно. Они все проукраинские. Но в их жизни хорошие события были во многом связаны с Россией», – сказал экс-глава Офиса президента.

Богдан рассказал, что ходят слухи о наличии агентов влияния и представителей спецслужб РФ в окружении президента Украины. «Есть такой настойчивый слух. И от дипломатов, от спецслужб, что – да, есть», – сказал он, но фамилии назвать отказался.

Как сообщалось ранее, экс-глава Офиса президента не верит, что в ближайшее время Украине удастся вернуть Донбасс, потому что переговорщики нашей страны ориентированы на «сказки» о получении от России за это огромных контрибуций. Также Богдан заявил, что отношение Президенту к вопросу Донбасса изменилось, потому что «мы его как-то жестко кинули». Экс-чиновник рассказал о «договорянках» между Россией и Украиной, за эти откровения его вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»