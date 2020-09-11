Спецоперацию по «вагнеровцам» сорвал звонок из окружения Зеленского, – Богдан

Спецоперация с наемниками российской частной военной кампании «Вагнер» проводилась спецслужбами Украины и США. Она готовилась год и была сорвана одним телефонным звонком из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Он подтвердил, что Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Василия Бурбы вместе с американцами готовило спецоперацию по выманиваю «вагнеровцев» в Беларусь. Их должны были посадить в самолет в Минске, повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине. Среди этих «вагнеровцев» были два человека, участвовавшие в сбивании Боинга над Донбассом в 2014 году и другие «персонажи».

Богдан сказал, что этой «суперсекретной и суперсерьезной» спецоперации больше года. «Насколько я слышал, но могу ошибаться. В Венесуэле действительно была создана фирма, набран персонал, какие-то люди уже туда поехали работать по охране [нефтяных] вышек. Они реально охраняли эти вышки и им платили реально деньги. Что если бы кто-то захотел проверить, то да, все есть», – рассказал он.

Но, по словам экс-чиновника, всю эту спецоперацию разрушил один телефонный звонок – человека «из самого ближайшего» окружения президента Украины. «Человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил. Об этом очень скоро расскажет прокурор по этому делу. Я знаю кто звонил и куда звонил. Когда-то это обязательно всплывет», – уверен Богдан.

Экс-чиновник хочет верить, что президент не задействован в срыве спецоперации. «А Василий Бурба сказал, что он верит, что президент в этом не участвовал. Я тоже хочу в это верить. Это очень сложно – что он знал, чего нет, что они ему сказали, чего не сказали. У президента были страхи: а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас там перемирие. Для него важно перемирие. На сегодняшний день 97% работы президента – это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – это самый главный запрос. Выборы же скоро. Поэтому ценность тайны этой операции могут оценить специалисты. А ценность пиар-образа он очень хорошо понимает. И вот это перемирие было для него важно. Насколько я знаю, он не отменял операцию, он попросил ее перенести. Он согласился с тем, что надо на пару дней перенести», – продолжил Богдан.

«На территории Беларуси 32 человека с явно тревожным прошлым. А тут один только маленький звоночек – и всё», – заключил он о срыве операции.

Отметим, что детали этой операции в Facebook сообщил главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. Цель операции – задержать 28 террористов, проживающих в РФ. Среди них были двое причастные к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; один – к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; один – к уничтожению АН-26 близ Луганска.

Украинские спецслужбы предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014 году в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). В ходе вербовки они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации».

Согласно плану, группу 24 июля из Москвы должны были привезти в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск – Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам должен был приземлился в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет.

Операция началась, наемники направились в Беларусь. Но по рекомендации Андрея Ермака президент Украины приказал перенести операцию на 30 июля, т.к. шли переговоры с Москвой о начале перемирия 27 июля. Поэтому 33 наемника 25 июля не явились в аэропорт для вылета из Минска в Стамбул. Их вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета.

Чтобы выявить источник провала операции начальник ГУР Василий Бурба потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Но сразу после своего заявления Бурба был уволен указом президента.