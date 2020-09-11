Есть одна ловушка от РФ, о которой сейчас никто не думает – Эксперт о выборах на Донбассе

Россия пытается не просто добиться выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, но и хочет загнать Украину в такую ситуацию, чтобы Киев признал, хотя бы на время избирательного процесса, «администрации» «ДНР» и «ЛНР». Такое мнение выразила политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина в комментарии «Сегодня».

Пожалуй, самый спорный момент Минских договоренностей – это восстановление Украиной контроля над границей. В пункте 9 Комплекса мер записано, что процесс должен стартовать в первый день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и завершиться после внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины.

В чем здесь ловушка? Эксперт объяснила, что опыт международного урегулирования доказывает, что между установлением режима тишины, взятием территории ОРДЛО под украинский контроль и началом избирательных процессов должно пройти минимум 2 года. Во-вторых, по украинскому законодательству (и кардинально отступить от этого мы не сможем даже в специальном избирательном законе для выборов в ОРДЛО), избирательным процессом на местах занимаются органы исполнительной власти, то есть, администрации.

«Мы не можем доверить это администрациям "ДНР/ЛНР". То есть, на момент проведения выборов они должны быть демонтированы. РФ об этом речи не ведет. На данный момент никто из украинской власти не поднимает вопрос о том, что для проведения выборов оккупационные власти должны быть демонтированы (в конце мая этого года о необходимости ликвидации "ДНР/ЛНР" заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, – авт.). Если граница не закрыта, у РФ в любой момент остается возможность шантажировать нас, и никакого демонтажа системы "ДНР/ЛНР" не произойдет. То есть, Украина не просто будет закрывать глаза на отсутствие избирательных стандартов и свобод. Мы будем вынуждены признать необходимость сохранения по крайней мере на какое-то время этих псевдо-администраций. А это уже следующая ловушка, о которой мы сейчас даже не думаем, потому что выборы нам кажутся нереалистичными», – сказала эксперт.