В Полтаве и Одессе разоблачили антиукраинских интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины блокировала в Полтаве и Одессе деятельность антиукраинских интернет-агитаторов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях», – отметили в СБУ.

Одним из интернет-агитаторов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы.

«Установлено, что отставник принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более чем 1,5 млн участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменению границ территории нашего государства, оправдывал агрессию РФ на юге и востоке, поддерживал идею раздела Украины и присоединения отдельных регионов в России», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для подготовки антиукраинского контента мужчина использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе», – отметили в СБУ.

Еще одного агитатора разоблачили в Одессе.

«Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР"», – рассказали в спецслужбе.

Во время обысков в помещениях обоих мужчин правоохранители обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизы.

Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Одесситу сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет лишения свободы.