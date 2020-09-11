RU
Все новости

Главный санврач рассказал, оправдал ли себя жесткий карантин

11.09.20 09:24
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Медицинская система в Украине на данный момет в состоянии предоставить помощь всем больным COVID-19, кто ее требует. Об этом заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры», – сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

Виктор Ляшко уверен, что благодаря карантину спасено много жизней.

«Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует», – сказал главный санврач.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк