В Краматорске чиновника обвиняют в нанесении многомиллионного ущерба государству

Начальника одного из управлений городского совета Краматорска обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму более 21 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Краматорского городского совета, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2018 года между городским советом и акционерным обществом заключен договор о реконструкции зданий коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 г. Краматорска» общей стоимостью более 75 млн грн.

«Начальник одного из управлений горсовета, зная, что работы по договору выполнены, не принял предусмотренные законодательством меры по получению страхового возмещения за перечисленный авансовый платеж. Небрежное отношение должностного лица к выполнению служебных обязанностей привело к нанесению ущерба государству на сумму свыше 21,2 млн грн», – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 5-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.