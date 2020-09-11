Встреча в Нормандском формате: Эксперт пояснила, почему позиции Украины ухудшились

Сегодня, 11 сентября, в Берлине встретятся политические советники лидеров Нормандского формата. Эта встреча должна подготовить переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки», а затем – лидеров Украины, России, Франции и Германии. По мнению эксперта Центра глобалистики «Стратегия XXI» Елены Снигирь, на встречу в Берлин мы едем с худшими позициями, чем они были еще 9 сентября утром. Такое мнение эксперт выразила в комментарии «Сегодня».

По ее словам, Украине надо придерживаться своей позиции – Минские договоренности должны реализовываться в безопасностной части – требовать вывода и разоружения незаконных вооруженных формирований, допуска представителей СММ ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию и продолжения процесса освобождения пленных.

«Украина может занять более жесткую позицию. Конечно, Россия будет шантажировать эскалацией, будет вести жесткие переговоры и постоянно шантажировать срывом этих переговоров. Но, похоже, что украинская властная команда не имеет готовности противостоять российскому давлению», – говорит Елена Снигирь.

По мнению эксперта, на встречу в Берлин мы едем с худшими позициями, чем они были еще 9 сентября утром, потому что согласились на еще одну уступку – совместное патрулирование в районе Шумов.

«А ОБСЕ что, уже не заслуживает доверия? Ведь ОБСЕ должно подтвердить или опровергнуть какие-то опасения сторон. Получается, что Россия ставит под сомнение состоятельность ОБСЕ, а Украина и само ОБСЕ на это соглашается, вот что обидно. На самом деле мы видим ряд последовательных тактических поражений Украины, которые уже получают достаточно угрожающие масштабы. Логично, что они приведут к поражению стратегического плана. К тому, что мы согласимся, что Россия – посредник. Фактически мы будем вести переговоры с боевиками. После этого восстановить статус сторон конфликта будет невозможно, и международная поддержка Украины может превратиться в политику международного "умиротворения" Украины. А дальше это все может приобрести угрожающие формы поиска компромисса внутри страны, для продвижения необходимой России и боевикам политической повестки дня», – считает Елена Снигирь.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.