В «ДНР»: В соцсетях обсуждают, как «коронавирусный» штаб усложняет жизнь людям

В «ДНР» сотрудники штаба, который дает разрешение на пересечение линии разграничения («республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом), работают безответственно и могут «потерять» поданный пакет документов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Многие люди подавали документы в «коронавирусный» штаб, чтобы въехать на неподконтрольную территорию, однако эти документы были «утеряны». «Как можно потерять документы в помещении, объясните мне?! Это вообще как так – потеряли и никакой ответственности не несут?», – возмущаются в соцсетях.

Местные жители делятся своими историями: кому-то нужно вывезти лежачую маму в Мариуполь, кому-то пора вклеивать фото в украинский паспорт. И попасть обратно – проблематично, а порой и невозможно. Кто-то хочет попасть на неподконтрольную территорию, где живет и работает.

Своей ситуацией поделилась и местная жительница Кира. Она рассказала, что подавали документы на бабушку в штаб трижды. Первый раз отказали из-за недостающих подтверждающих родство документов. «Второй раз разрешили ехать через 10 дней после подачи, но, как назло, именно в этот день надо было идти в пенсионный, со слезами пришлось отказаться. В третий раз – месяц тишины от штаба, два раза им звонили, нам сказали: "Хватит названивать, если не отвечаем, значит, дело на рассмотрении, ждите"», – сообщила Кира.

«Через месяц звоним и нам отвечают, что никаких документов месяц назад они от нас не получали и ни в какие списки включать не собирались, естественно. Решать этот вопрос никто никак не собирался. Предложили еще раз переподать и подождать еще месяц, но гарантии, что они опять все не провтыкают, нет. Это капец», – добавляет она.

«Ну там нелюди сидят. Мальчики и девочки, для которых это игрушки и времяпрепровождение рабочего дня. Это жесть! Хороший кнут нужен! Но этот кнут некому в руки взять… Этот штаб и был создан для того, чтобы усложнять проезд людям, чем больше они людей отсеют, тем больше получат бонусов… Для этого все и задумано», – комментируют ситуацию Киры в местном паблике.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.