Сводка из зоны ООС за 10 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 10 сентября, НВФ 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, противник обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия НВФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, 2 обстрела со стороны противника зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала НВФ применили трассирующие пули для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева в минувшие сутки соблюдали режим прекращения огня, однако нарушили условия дополнительных мер усиления и контроля перемирия, проводя инженерные работы на позициях. В 10:55 и 11:10 были замечены 2 человека, которые проводили инженерные работы на позициях ВСУ вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка к западу от Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район Голубовского. Огонь велся из стрелкового оружия».