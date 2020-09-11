RU
Все новости

3144 случая за сутки: В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

11.09.20 10:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3 144 новых случая коронавирусной болезни. Это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 144 новых случая», – говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что всего за сутки выписаны 1 128 пациентов.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 942 случая COVID-19, в Луганской – 532 случая.

Инфографика: Facebook Министерства здравоохранения Украины

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк