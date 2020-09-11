3144 случая за сутки: В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3 144 новых случая коронавирусной болезни. Это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 144 новых случая», – говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что всего за сутки выписаны 1 128 пациентов.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 942 случая COVID-19, в Луганской – 532 случая.