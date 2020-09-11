Харьков получил еще четыре современных аппарата ИВЛ производства Франции от Фонда Рината Ахметова и ФК «Шахтер»

В четверг, 10 сентября, Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких медикам в Харькове. В один день в городе были вручены сразу четыре аппарата ИВЛ (по одному получили городские клинические больницы № 13 и № 17, еще два – областная клиническая инфекционная больница), что особенно важно в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией. Также медработники получили медицинскую одежду и подарочные наборы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«COVID-19 не обошел стороной ни один регион Украины. Поэтому более 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова для государственных больниц, передаются медикам больших городов и маленьких поселков. Фонд тесно сотрудничает с областными госадминистрациями и получает объективные данные об обеспеченности больниц аппаратами ИВЛ. Каждый человек имеет право на получение качественной медицинской помощи, поэтому оборудование поставляется и будет поставляться в медучреждения, которые нуждаются в нем особенно остро», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По словам директора по стратегии и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрия Свиридова, сегодня борьба с коронавирусной инфекцией как никогда требует объединения всех усилий: «Точечная помощь не способна сдержать распространения COVID-19. Футбольный клуб "Шахтер" три года проводит свои домашние матчи в Харькове. Поэтому для нас особенно важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова мы можем помочь городу в борьбе с коронавирусом. Аппараты такого высокого уровня сложно купить, так как из-за пандемии они востребованы в каждой стране мира».

Он добавил, что Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» в этот день также передают три аппарата ИВЛ еще двум больницам Харькова.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер поблагодарил за помощь, подчеркнув ее актуальность.

«У нас сейчас порядка 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ в областной больнице. Больница № 13 тоже помогает пациентам с коронавирусом, поэтому большое спасибо», – сказал Алексей Кучер.

По словам медиков, полученный аппарат стал настоящей радостью.

«Сегодня очень приятное событие для больницы № 13. Наш коллектив имеет многолетний опыт лечения больных с заболеваниями легких. И сегодня медики не остались одни, получив аппарат ИВЛ столь высокого класса, современный и технологичный. Это возможность спасти еще больше жизней. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова», – отметила главврач больницы Алла Бобейко.

Также медики отделения интенсивной терапии получили от Фонда медицинскую одежду, изготовленную по спецзаказу.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.