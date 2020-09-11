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В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди учеников и педагогов, – Мандзий

11.09.20 11:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За первые две недели нового учебного года заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников в Украине резко увеличилось. На 9 сентября заболели 130 педагогов и 168 учеников. Такие данные сегодня, 11 сентября, на своей странице в Facebook обнародовала заместитель министра образования Любомира Мандзий.

«За почти 2 недели обучения резко увеличилась заболеваемость среди педагогов и учеников. По состоянию на 9 сентября заболело 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся 5 564 педагога и 115 классов», – проинформировала заместитель министра.

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