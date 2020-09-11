Инспекция позиций ВСУ у Шумов: Кравчук заявил, что Украина никогда не согласится на дополнительные условия НВФ

Украина никогда не согласится на условия незаконных вооруженных формирований (НВФ) о проверках других украинских позиций, кроме позиций у пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.), составление протоколов и видеофиксацию. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии УНН.

На вопрос, могут ли вернуться через несколько дней к инспекции украинских позиций у Шумов, Кравчук ответил: «Все будет зависеть от того, согласятся ли они... Мы договаривались 9-го (об одном, – ред.), а они в корне изменили потом условия договоренностей, потребовали обследовать дополнительные точки, потребовали документ подписывать: совместный протокол, затем чтобы была видеофиксация, и я уже не говорю, что они хотели сделать из этого шоу, пригласить телекамеры, журналистов, что в целом неприемлемо в таких случаях».

Кравчук отметил, что Украина никогда не пойдет на условия НВФ по проверке других украинских позиций, составлению протоколов и видеофиксации.

«Если они будут настаивать на том, что они предложили, мы никогда не пойдем на эти условия и ни о каких совместных инспекциях не будем говорить», – сказал Кравчук.

На вопрос, при каких условиях возможно проведение инспекции, Кравчук ответил: «Если они заявят, гарантируют, что будут придерживаться договоренностей, которые мы приняли 9 сентября, тогда можно будет говорить о возвращении к (этому вопросу, – ред.), и то мы будем рассматривать этот вопрос отдельно, будем советоваться с ОБСЕ... Мы не можем пока говорить ни о чем, пока не изучен этот вопрос».

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.