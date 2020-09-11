Дети «Моторолы» снимаются в новом клипе Чичерины о танкистах (Фото)

В новом клипе российской исполнительницы Юлии Чичериной снимаются дети «Моторолы». Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

В очередной раз 7 сентября Чичерина приезжала на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины: выступала в госпитале Амвросиевки и в Донецке, вместе с симфоническим оркестром имени Сергея Прокофьева.

Сейчас певица работает над новым клипом. «Снимаем новый клип на песню о танкистах. Автор слов – Семен Пегов. А в ролях снимаются дети "Моторолы" – 4-летний Макар и 5-летняя Мирослава. Выдержали весь съемочный день, хотя это было непросто. Мирослава играет меня в детстве, а Макар – командира "Спарты" Воху. Также у нас есть третий танкист – это сын Петра Ручьева (позывной "Дизель"). Все дети вырастают и во второй части клипа становятся нами», – рассказала Чичерина.

«Пока песня в работе, думаю, в октябре презентуем», – добавила она.

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.