На Луганщине коронавирус подтвердили у 31 ребенка (Карта)

В Луганской области за сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

6 – Северодонецк +6 (1 – был в контакте с ранее зарегистрированным заболевшим, 2 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, 3 – с клиническими проявлениями болезни);

5 – Лисичанск (1 – контактировал с ранее зарегистрированным заболевшим, 2 – прибыли с неподконтрольных территорий, 2 – с клиническими проявлениями болезни);

2 – Рубежное 2 (1 – прибыл с неподконтрольных территорий, 1 – с клиническими проявлениями болезни);

3 – Беловодский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

1 – Кременской район (с клиническими проявлениями болезни);

2 – Новопсковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

6 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

1 – Марковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

1 – Меловской район (с клиническими проявлениями болезни);

2 – Старобельский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий).

Всего по состоянию на 11 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 533 случая коронавирусной болезни, в том числе у 31 ребенка. Из них: