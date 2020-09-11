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На Луганщине коронавирус подтвердили у 31 ребенка (Карта)

11.09.20 12:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 6 – Северодонецк +6 (1 – был в контакте с ранее зарегистрированным заболевшим, 2 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, 3 – с клиническими проявлениями болезни);
  • 5 – Лисичанск (1 – контактировал с ранее зарегистрированным заболевшим, 2 – прибыли с неподконтрольных территорий, 2 – с клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Рубежное 2 (1 – прибыл с неподконтрольных территорий, 1 – с клиническими проявлениями болезни);
  • 3 – Беловодский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 1 – Кременской район (с клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Новопсковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 6 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 1 – Марковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 1 – Меловской район (с клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Старобельский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий).

Всего по состоянию на 11 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 533 случая коронавирусной болезни, в том числе у 31 ребенка. Из них:

  • выздоровели – 272 человека;
  • продолжают лечение – 257 пациентов, из них 12 детей (70 человек лечатся в больницах, 187 – амбулаторно);
  • умерли – 4 человека.

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