Тимошенко поборола COVID-19

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко переболела коронавирусом – тест показал отрицательный результат. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook.

Пресс-секретарь уточнила, что политик еще не выздоровела полностью, но идет на поправку.

«Наконец настал черед хороших новостей. Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», – написала Сорока.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Вместе с ней заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Состояние политика оценивалось как тяжелое.