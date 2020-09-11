Налогоплательщики Луганщины перечислили более 156 млн грн военного сбора

Налогоплательщики Луганщины за январь – август текущего года перечислили более 156 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации со ссылкой на информацию Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.

«За январь-август 2020 года налогоплательщики перечислили в бюджет 156,2 млн грн военного сбора. Это на 18,8 млн гривен или на 13,7% больше поступлений за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.