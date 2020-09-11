Оператор умер, три человека в больнице: В «ЛНР» – вспышка COVID-19 на местном телеканале

В «ЛНР» – вспышка COVID-19 на местном «республиканском» телеканале. Об этом сообщают местные жители в Telegram.

В частности, в одном из пабликов сообщается, что первое подозрение на коронавирус появилось еще две недели назад, тем не менее, на территории телеканала проводились совещания с «руководством».

В ином паблике отмечается, что оператор телеканала скончался 10 сентября от осложнений, спровоцированных коронавирусом. Кроме того, 3-е сотрудников сейчас госпитализированы в горбольницу №7 Луганска с высокой температурой.

У оператора был большой круг контактов, и около десятка человек находятся в обсервации.

Также сообщается, что когда коронавирус диагностировали, кроме оператора, у еще троих человек, более половины коллектива были отправлены в оплачиваемый отпуск на неделю с условием обязательного соблюдения самоизоляции.

Факт вспышки пытались скрыть.