На Донетчине делают ремонт в квартирах для медиков-переселенцев (Видео)

20 квартир с современным ремонтом и в утепленном здании: в бывшей больнице в Мангуше (Донецкая обл.) готовят жилье для медиков-переселенцев.

Сейчас проводится шпаклевка стен во внутренних помещениях. Реконструкцию начали весной: обновили крышу, заменили все коммуникационные сети, установили энергосберегающие окна. Стоимость проекта – более 22 млн грн.

По словам подрядчика Александра Литвиненко, кровельные работы закончены, фасадные завершены на 90%: осталось утепление цоколя. Затем будет проводиться отделка: кафель, линолеум, обои.

Жилье для медиков-переселенцев ремонтируют в здании бывшей больницы. Рядом построили новую районную больницу. Сюда планируют привлекать специалистов, которые готовы работать.

«Мы хотим восполнить рабочие места в нашей районной больнице, которая на сегодняшний день требует изменений кадрового потенциала. Необходимо открывать новые рабочие места, необходимо открывать новые отделения», – говорит председатель Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

Здание капитально ремонтируют в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» от Европейского инвестиционного банка. Всего за международные инвестиции в Мангуше реализуют 5 проектов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Sigma Mariupol»