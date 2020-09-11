Международные организации направили почти 200 тонн гуманитарного груза на неподконтрольный Донбасс

В четверг, 10 сентября, международные организации направили на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса почти 200 тонн гуманитарного груза. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проследовали 10 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные и строительные материалы весом 183,7 тонны», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на КПВВ «Станица Луганская» также оформлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста. «Для жителей временно оккупированной Луганщины направлены 8 тонн изделий медицинского назначения», – сообщили в Госпогранслужбе.