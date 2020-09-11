Горсовет опровергает: В Мариуполе ходят слухи о закрытии школ на карантин

В Мариуполе активно расходятся слухи о том, что с 1 октября все учебные заведения города закроются на карантин. В горсовете эту информацию опровергают, передает «Сайт города Мариуполя».

Сначала говорили, что школы и детские сады прекратят работу 20 сентября, сейчас – что они закроются с 1 октября.

«Нам сказали, что компании, которые кормят детей, не закупают продукты. Вроде как из-за того, что с 1 октября школы будут закрываться», – говорят педагоги.

В городском совете эти слухи опровергли.

«Ничего подобного нет. Школы и детские сады продолжают работать. Мы будем вынуждены закрывать учебные учреждения только в том случае, если Мариуполь перейдет в "красную зону" адаптивного карантина. Пока что нам до этого далеко. Мариуполь находится в "зеленой зоне"», – пояснил заместитель городского головы Александр Кочурин.

Он еще раз подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«Если Мариуполь будет и дальше оставаться в "зеленой зоне", учебный процесс в городских учебных учреждениях будет идти в обычном режиме», – подчеркнул заместитель мэра.

В департаменте здравоохранения подтверждают рост заболеваемости коронавирусом в Мариуполе. Но при этом добавляют, что пока больничных коек и всего, что необходимо для лечения пациентов с COVID-19, хватает – задействованы только больницы «первой волны».

Отметим, в последнее время в Мариуполе увеличилось количество новых случаев COVID-19, которые выявляются почти ежедневно. Так за минувшие сутки заболели 16 человек, а днем ранее – 22 человека. С начала пандемии в городе всего зарегистрировано 412 случаев коронавирусного заболевания.