RU
Все новости

Порох, снаряды и патроны: На Донетчине нашли очередной тайник с боеприпасами

11.09.20 13:41
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В четверг, 10 сентября, пограничники обнаружили в пос. Бердянское (Донецкая обл.) тайник с боеприпасами. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что тайник находился в полуразрушенном доме.

«Всего правоохранители достали из тайника 75 снарядов калибра 30 мм, два патрона калибра 14,5 мм, более 15 кг артиллерийского пороха, расфасованного в пакеты, килограммовое самодельное взрывное устройство и 15 взрывателей к реактивным противотанковым гранатам», – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия были вызваны взрывотехники ГСЧС и представители Национальной полиции.

Начато уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк