На четверть миллиона еженедельно: Житель Луганщины наладил производство поддельного алкоголя на дому

В Луганской области в районе проведения Операции Объединенных сил Служба безопасности Украины разоблачила подпольного продавца контрафактной водки и табака. Еженедельно делец сбывал фальсификата на четверть миллиона гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предварительного следствия, житель одного из населенных пунктов Беловодского района наладил в собственном домохозяйстве изготовление фальсифицированной алкогольной продукции.

«Сырье для производства он заказывал по почте в других регионах страны. Ингредиенты он смешивал в антисанитарных условиях, а к продаже опасной продукции привлек знакомого. Изготовленные самостоятельно "водку" и "коньяк" продавал жителям окрестных населенных пунктов на разлив прямо у себя дома, через местные магазины и через Интернет», – рассказали в СБУ.

Кроме того, мужчина занимался продажей контрафактных табачных изделий, изготовленных в «ЛНР».

Во время обыска по месту незаконного производства правоохранители обнаружили спиртосодержащее сырье, поддельный алкоголь, усилители вкуса, пищевые красители и оборудование для изготовления фальсификата и сигареты без акцизных марок на более 100 тыс. грн.

Продолжается следствие.