Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры в Нормандском формате

Украинская делегация уже прибыла в Берлин, где сегодня, 11 сентября, состоится встреча советников глав государств Нормандского формата (Украины, Франции, России и Германии). Делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил о стремлении Украины к урегулированию конфликта на Донбассе.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», – отметил Андрей Ермак.

Он также подчеркнул: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», – сказал руководитель Офиса президента Украины.