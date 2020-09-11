Это просто шантаж: глава Совета ветеранов об инспекции на Донбассе

Совместная инспекция украинских позиций у поселка Шумы на Донетчине – это шантаж со стороны России и «Л-ДНР». Об этом заявил глава Консультативного совета по делам ветеранов войны и семей погибших защитников Украины Сергей Куницын, передает «Украина 24».

Он прокомментировал слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что инспекция может состояться в ближайшее время.

«Это просто шантаж со стороны Пушилина («глава ДНР» – ред.) и со стороны других: "покажите нам то, покажите нам там, покажите территории". Мы считаем, что этого не должно быть. Вчера мы провели заседание совета ветеранов, поддержали окончательное решение президента, чтобы этого не произошло, мы жестко отреагировали на решение ТКГ о сотрудничестве с сепаратистами. Мы обратились к президенту с тем, чтобы в ТКГ были представлены три человека от нашего совета, люди, которые прошли войну на Донбассе», – сказал Куницын.

По его словам, с противником нельзя ни о чем договариваться.

«Если ОБСЕ проверила и сказала, что там нет никаких сооружений, а кто-то говорит: "нет, мы пойдем посмотрим, и не только там, а еще в 10 местах, а если нет, то мы нанесем удар", а после того, как Украина отказалась, они таки обстреляли эти позиции – о чем можно с такими людьми договариваться?» – подчеркнул Куницын.

Глава совета считает, что решения ТКГ должны приниматься очень взвешенно.

«Сейчас, когда у нас ситуация напряженная, каждое слово Кравчука и ТКГ, каждое решение должно быть выверенным. Украина не та, что была в 2014 году, нужно учитывать позицию людей, которые защищали страну, находились в плену», – добавил Сергей Куницын.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.