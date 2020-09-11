Я рожаю, у меня седьмые роды: Как в Донецке вызывают «скорую»

В неподконтрольном украинским властям Донецке не хватает бригад и автомобилей «скорой помощи». Некоторым людям приходится ждать медицинской помощи часами. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Люди делятся своими историями. Так, многие пишут о том, что «скорая» едет на вызов – не меньше часа.

«Моей тете стало плохо, жутко болел живот и она не могла встать. Мы же, понятное дело, вызвали "скорую помощь", которая ехала 1 час 45 минут. Их, конечно, тоже можно понять, может, заняты другими, но так нельзя! Фельдшер был очень хороший, помог, уколол лекарство. Но вот сколько они ехали, это капец… За 1 час 45 минут можно и умереть, если что… У меня ребенок заболел, температура высокая была, не знали, что делать, нам в "скорой" сказали, мол, лечите, как хотите, нам не до этого, и бросили трубку. В прошлом году женщина соседка была тяжело больна, "скорая" приехала, на носилках нести они отказались, видите ли, они не носильщики и заставили женщину идти своими ногами, до машины она дошла, а вот до больницы не доехала. Это не "скорая" у нас, врачи сбежали в Украину все, а остались те, кто некомпетентен и на людей им наплевать», – рассказывают дончане.

Таких отзывов – масса. «Мы с кровотечением больше часу ждали, с учетом того, что живем недалеко от станции… Ну так у них вызовов много. Сестре в апреле было тоже очень плохо, живот скрутило и тошнило. Ехала "скорая" больше часа… У моей бабушки инсульт схватил, ехали они 3 часа… Они и до войны ехали не менее часа. У мамы начался сердечный приступ, думала, и не дождемся "скорой". Итог: мама неделю в реанимации лежала под препаратами и морфием, т.к. затянула с приездом "скорая"», – сообщают жители Донецка.

«"Скорая" – она и есть "скорая", от слова "скорая"!... Зато Лепс приезжал… 40 мин ехали к полуторогодовалому ребенку с не сбиваемой температурой 39… К старой бабушке они вообще могут ехать 4 часа, поэтому, когда у моей бабушки схватило сердце, я позвонила и сказала, что я рожаю и у меня 7 роды. Приехали врачи за 10 минут. Ругали меня страшно, пугали штрафом. Но у бабушки еще чуть-чуть и был бы инсульт, поэтому бабушку увезли. А врач в больнице до самой выписки смеялся и бабушке говорил: "Ну что, многодетная мама 7 детей, на выписку скоро будем вас отправлять"», – делятся дончане.

Есть и положительные отклики, а также частично положительные. «Мужа в реанимацию забирали, "скорая" доехала очень быстро, врачи понятливые, и с уважением и пониманием относились дома к мужу!... Меня "скорая" спасла в 2015 году от анафилактического шока. Тогда бомбили и приехал молодой мальчик и откачал меня. А к умирающему от онкологии мужу не хотели ехать. Приехала врач-баба и стала орать на меня при муже: он все равно умрет, что хотите от меня? Муж лежал и у него катились слезы. Больно вспоминать. Отношение двоякое… В начале лета вызывала "скорую" мужу, недавно к бабушке два раза. По всем вызовам приезжали в течение 20-25 мин. Все бригады очень вежливые, внимательные. С бабушкой вообще возились, как с родной. Не только кололи, но и забалтывали, успокаивали, отвлекали. Кроме большого спасибо, мне и написать нечего», – делятся люди.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что тем, к кому ехала «скорая», просто не нужна была срочная помощь. «У людей инсульты, инфаркты... Такси, блин, вызови… Просто они сначала едут на экстренные вызовы, а потом уже к остальным, если, например, будет маленький ребенок с температурой 39 и ваша тетя с болью в животе, то сначала к ребенку поедут», – объясняют жители города.

«С такими з/п и условиями труда люди бегут со "скорых". Плюс машины вечно ломаются. Итог – просто некому ехать… Наше счастье, что есть пенсионеры. Не было б – "скорой" не было б. Говорю то, что знаю. 80% – пенсионеры, врачи. Спасибо, что вообще приезжают», – рассказывают об обстановке с кадрами в медицине жители Донецка.