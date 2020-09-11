С переходным периодом: В «ДНР» потребуют перевести украинские документы на русский язык

В «ДНР» потребуют переводить украинские документы на русский язык. «Народный совет ДНР» сегодня, 11 сентября, установил для этого сроки переходного периода, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», это принято «во избежание социального напряжения, связанного с необходимостью перевода документов на государственный язык». Переходный период продлится до 1 марта 2023 года.

«До этого момента документы, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, нотариусами Украины, а также учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины до 14 мая 2014 года, оформленные или содержащие сведения на украинском языке, принимаются по месту требования и не подлежат переводу, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР», − заявил «депутат народного совета» Мирослав Руденко.

Он утверждает, что предложенные изменения «касаются документов, удостоверяющих личность, документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, документов об образовании, о трудовой деятельности, судебных решений и документов, устанавливающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество и ограничения (обременения) таких прав».