Женщина умерла, мужчина в больнице: На Донетчине в пьяной драке пострадали два человека

Жителя Угледара (Донецкая обл.) подозревают в законченном покушении на убийство. Мужчина взят под стражу. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Волновахской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток мужчине, который обоснованно подозревается в законченном покушении на умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам», – говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 31 августа этого года, мужчина возле одного из местных магазинов выпивал в компании знакомой пары.

«Во время общения между ним и знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого разъяренный мужчина, достав из кармана шорт складной нож ударил им в грудную клетку женщину, и в шею ее сожителя, после чего с места преступления скрылся. От колото-резаной раны грудной клетки женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в городскую больницу», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.