В Луганске на площади поставили бюст первого «главы ЛНР» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске сегодня, 11 сентября, открыли бюст первого «главы республики» Валерия Болотова. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Бюст установили на центральной городской площади, его открывал нынешний «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Автор бюста – известный скульптор Александр Редькин.

Напомним, Валерий Болотов был «первым народным губернатором Луганщины». Позже он бежал в Россию, а его место занял Игорь Плотницкий.

О его смерти стало известно 27 января 2017 года. По самой распространенной версии, в своей квартире в Москве у него случился сердечный приступ. Есть также версия, что Болотова отравили.