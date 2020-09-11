Ермак назвал основные темы встречи советников «нормандской четверки»

На обсуждение политических советников лидеров стран Нормандского формата вынесены темы подготовки к скорейшему созыву саммита «нормандской четверки» и режим «тишины» на Донбассе. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил перед началом встречи в Берлине глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Укринформ».

«Будем говорить об очень важном вопросе – о режиме "тишины", который длился 6 недель. Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата», – сказал Ермак.

По его словам, делегации также обсудят вопросы проведения следующего саммита лидеров «нормандской четверки» в Берлине. Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают эту идею.

«Но все понимают, что встреча лидеров должна произойти после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено», – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что «украинская сторона делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута».

Андрей Ермак также сообщил, что темами сегодняшнего обсуждения станут договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, в Трехсторонней контактной группе, относительно новых точек разведения, разминирования, создания новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Кроме того, украинская делегация будет поднимать очень важный вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, что остается одной из приоритетных задач руководства Украины. Ермак отметил, что украинская сторона выполнила свое «домашнее задание», и выразил надежду, что удастся дать «очень серьезный толчок» в этом вопросе.

В целом, по словам главы ОП, он рассчитывает на «конструктивный, непростой, как всегда очень длинный диалог».

Напомним, украинская делегация прибыла в Берлин, где состоится встреча советников глав государств Нормандского формата (Украины, Франции, России и Германии). Делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.