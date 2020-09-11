Появились дорогие авто АН и ВВ: Заммэра рассказала, как переселенцы повлияли на Харьков

Переселенцы – это не депрессивная категория населения, это в большинстве своем активные и самореализующиеся граждане. Об этом свидетельствует опыт Харькова, где только 17% семей внутренне перемещенных лиц получают госпомощь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на форуме «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове 10 сентября.

«Такой опыт с приемом переселенцев наш город получил впервые. У нас были разные опыты – связанные с техногенными катастрофами, с разрушением старых домов, помощи парням, которые вернулись из Афганистана, людям, пострадавшим от Чернобыля. То есть у нашего города есть большой опыт работы с людьми, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях. Однако опыт работы с людьми, которые начали к нам прибывать из-за конфликта на востоке Украины, – это впервые», – отметила Горбунова-Рубан.

Первые переселенцы из Луганской и Донецкой областей прибыли в Харьков в мае – июле 2014 года, когда еще не было никакого законодательства по урегулированию их перемещения и возможностям. В городе начали работать службы, обеспечивающие расселение, гуманитарную и иную помощь.

К концу 2014 года в городе было зарегистрировано уже более 120 тыс. внутренне перемещенных лиц. В дальнейшие годы эта цифра доходила до 280 ВПЛ. На сегодняшний день в Харькове зарегистрировано 89 315 внутренне перемещенных лиц, это 72 563 семьи. Среди переселенцев:

пенсионеров – 30%;

детей – 15%;

лиц с инвалидностью – 5%;

людей трудоспособного возраста – 50%.

Заммэра акцентировала, что несмотря на то, что в Харькове 72 563 семьи переселенцев, из них адресную помощь («пособие переселенца») от государства получают лишь 12 293 семьи (17%). А пенсию получает каждый третий пенсионер-ВПЛ.

«Это говорит о том, что большинство людей, которые приехали в Харьков, нашли жилье и работу, открыли бизнес – смогли реализовать себя на новом месте. Переселенцы к нам начали прибывать в мае-июле 2014 года. Многие из них могли понять, что это не на один день и не на один год. Это были люди с достатком, с бизнесом, у многих были здесь филиалы предприятий. Мы заметили на улицах нашего города рост хороших дорогих автомобилей с луганскими (ВВ) и донецкими (АН) номерами. То есть говоря о внутренне перемещенных лиц, не нужно о них говорить, что они все вот такие, что прямо легли и лежат. Это совершенно не так», – отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Она подчеркнула, что в Харькове депрессивная часть переселенцев – наименьшая. «Чем та часть, которая несмотря ни на какие преграды смогла себя реализовать, найти свое место. И сделать так, чтобы они сами и их семья более-менее комфортно на новом месте жительства. В 2015 году я встретилась с группой переселенцев, которые тогда уже назвали себя "новые харьковчане". Они были готовы и дом кооперативный построить, и частные дома отремонтировать. То есть мы имели дело с людьми, которые не только сами себя взяли в руки, но и предлагали проекты помощи для иных людей в нашем городе», – добавила заммэра.

Но, конечно, были люди, которым нужна была помощь и поддержка. Для их обеспечения мобилизовались все социальные службы Харькова, волонтерские организации, местные жители, и эта помощь оказывается.