Украина и Великобритания завершают переговоры о ракетных катерах

Украина и Великобритания находятся на завершающем этапе переговоров по производству ракетных катеров для украинских Военно-морских сил. Об этом пишет «Европейская правда».

Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования у собственных регуляторных органов и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

В посольстве Великобритании в Украине подтвердили, что речь идет именно о программе обновления флота, а именно «поддержке судостроительных мощностей» в Украине.

«Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при строительстве первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения», – говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

Речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит британский производитель. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. В дальнейшем все производство – от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением – будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

На финансирование проекта правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов (1,6 млрд долл. по текущему курсу).

Ожидается, что соответствующую договоренность могут подписать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре.