Отмененные выборы на Луганщине назначат как только будет возможно их провести, – Гайдай

Военно–гражданские администрации в существующих условиях обеспечивают управляемость территорий, а органы местного самоуправления в ряде громад будут избраны, когда это станет возможно. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай участникам VI «Донбасс Медиа Форума».

«Мы взяли на себя колоссальную ответственность, нам не на кого будет указывать пальцем, но за период работы военно-гражданских администраций мы продемонстрируем, как можно эффективно управлять территориями», – цитирует главу области пресс-служба ОГА.

Кроме сложной ситуации безопасности, среди причин, по которым в некоторых громадах Луганщины отменены выборы, он отметил бездействие местных органов власти.

«Были тысячи обращений о введении ВГА. Ведь Лисичанск сегодня похож на Припять. Не столько война нанесла ущерб городу, сколько распри местных "царьков". В Северодонецке мэр 8 раз восстанавливался в должности. Будут ли они "против", если председатель ВГА все берет под контроль? Безусловно – да! » – подчеркнул Сергей Гайдай.

По его словам, как только будет возможность провести выборы в тех громадах, где они сейчас отменены, – это будет сделано.

«К каким бы спекуляциям не прибегали политические популисты, как только получим выводы от СБУ и командования ООС о возможности проведения выборов, – они будут назначены», – заявил Гайдай.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду законопроект о проведении выборов в этих регионах.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины. В результате она оставила в силе свое решение об отмене выборов.