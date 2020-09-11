С 2014 года: Вся зарплата мэра Харькова шла на переселенцев

С 2014 года, когда в Харьков начали прибывать первые переселенцы из Донбасса, городской голова передал свою зарплату в управление своем заместителю, которая координировала вопросы ВПЛ. Данная зарплата до сих пор находится в ее распоряжении. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на форуме «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове 10 сентября.

Именно в ее управлении находится зарплата мэра Геннадия Кернеса.

Она рассказала, что первыми учреждениями в городе, где начали размещать в 2014 году переселенцев, были территориальные центры соцпомощи. «Мы сразу максимально освободили помещения, где можно было бы поставить кровати – и залы, и кабинеты, и спортивные залы. Очень помогало население города. Люди несли продукты питания, вещи, бытовую утварь – банальные кастрюли, ложки, чашки, тарелки, сковородки», – вспоминает заммэра.

Но власти понимали, что люди в терцентрах будут жить не один день, и даже не одну неделю. «Поэтому встали вопросы о холодильниках, мультиварках, микроволновых печах и пр. То есть нужны были те бытовые предметы, без которых мы не могли предоставить людям качественную социальную помощь», – добавила Горбунова-Рубан.

Поэтому она обратилась к городскому голове Геннадию Кернесу. «И он отдал в мое распоряжение свою заработную плату. Я хочу сказать, что она до сих пор в моем распоряжении. Сейчас уже ее использование переформатировано в пользу детей с онкологией, которым необходимо дорогостоящее лечение. А в те годы я полностью ее использовала на приобретение бытовой техники для переселенцев», – отметила заммэра.

«Это была очень большая, но очень быстрая работа. Мы заполняли наши территориальные центры и обеспечивали всем необходимым людей, которые в них оказались. И когда в январе 2015 года мы открыли модульный городок для ВПЛ, то в него первыми заселились переселенцы, которые жили в наших терцентрах с самого начала – с мая-июля 2014 года», – заключила Светлана Горбунова-Рубан.

Как сообщалось ранее, в Харьков переселенцы из Донбасса начали прибывать с мая 2014 года, сейчас на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца».